Kein Bürger- und Polizeibeauftragter in dieser Wahlperiode

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der geplante Posten eines unabhängigen Bürger- und Polizeibeauftragten in Hessen soll in dieser Wahlperiode nicht mehr besetzt werden. Da die sechsjährige Amtszeit bis in die übernächste Legislaturperiode des Landtags reichen würde, wolle man keine Festlegungen mehr treffen, sondern die Besetzung dem kommenden Landtag überlassen, teilten die Fraktionen von CDU und Grünen am Freitag in Wiesbaden mit. Am 8. Oktober ist Landtagswahl.