Kein Drei-Sterne-Restaurant in Hessen

Frankfurt (dpa/lhe) - . Wieder keine drei Sterne in Hessen: In der neuen Ausgabe des Restaurantführers Guide Michelin 2023 trägt kein Gourmet-Tempel landesweit diese höchste Auszeichnung. Bundesweit können in diesem Jahr zehn Restaurants mit der höchsten Auszeichnung des Gourmetführers für sich werben.