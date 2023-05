Kein Platz für Wehmut: Eintracht hofft auf drei Siege

Wichtig sei schon an diesem Wochenende, was die Konkurrenten machen. Am Freitag trifft der VfL Wolfsburg auswärts auf Freiburg und Bayer Leverkusen empfängt am Sonntag Borussia Mönchengladbach. „Es geht für fast alle Mannschaften noch um etwas“, sagte der Österreicher, der nach eigener Aussage erst vor wenigen Wochen realisiert hat, dass die Begegnungen an den letzten beiden Spieltagen nicht parallel stattfinden. „Ich dachte, dass das noch so ist“, gestand er. „Aber ich verstehe, dass das gar nicht so einfach ist. Da spielen relativ viele Themen mit rein. Deswegen nehmen wir es so, wie es ist.“