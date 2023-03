Kein Pokalschub für Nürnberg: Darmstadt jubelt nach Eigentor

FCN-Kapitän Christopher Schindler verlängerte in der spielentscheidenden Szene eine Flanke von Darmstadts Matthias Bader bei einem missglückten Klärungsversuch mit dem linken Fuß ins eigene Tor. Der Treffer in der 31. Minute hatte sich am Freitagabend zu diesem Zeitpunkt vor 26.545 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion nicht abgezeichnet. Die Gastgeber waren gut im Spiel, erarbeiteten sich Eckball für Eckball und hatten gute Abschlussaktionen durch Lino Tempelmann (15.), Kwadwo Duah (19.) und Fabian Nürnberger (29.).