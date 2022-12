„Kein straffreier Raum“: Hohe Strafen in „Boystown“-Prozess

Frankfurt/Main (dpa) - . Die weltweit größte Online-Plattform für den Austausch von Kinderpornografie ist im vergangenen Jahr von Ermittlern zerschlagen worden - nun müssen die Betreiber ins Gefängnis. Ein 49-Jähriger aus Bayern muss zwölf Jahre in Haft, ein 42-Jähriger aus Paderborn zehneinhalb Jahre. Beide sollen danach in Sicherheitsverwahrung. Der Vorsitzende Richter am Landgericht Frankfurt, Christian Annen, machte am Dienstag deutlich: „Das Urteil zeigt, dass das Darknet kein straffreier Raum ist.“ Auch in der vermeintlichen Anonymität bleibe Kinderpornografie und ihre Verbreitung nicht ohne Konsequenzen. Die Plattform hatte mehr als 400 000 Benutzerkonten aus aller Welt.