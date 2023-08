„Keine Angst“: Premiere für neuen Eintracht-Coach Toppmöller

Den will er gar nicht erst zur Entfaltung kommen lassen. „Wir möchten unseren Fußball auf den Platz bringen, den Gegner früh unter Druck setzen, die Gegebenheiten annehmen und mit dem Kopf voll da zu sein“, erläuterte der neue Coach seine Strategie. Am Engagement und der Einsatzbereitschaft der Profis beim hessischen Bundesligisten hat er keinen Zweifel: „Die Jungs scharren mit den Hufen. Wir gehen mit Vorfreude in das Spiel.“