Keine Annäherung bei Galeria-Tarifverhandlung

Frankfurt/Main (dpa) - . Bei den Tarifverhandlungen für die Belegschaft der insolventen Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof gab es auch in der zweiten Runde keine Annäherung. Die Arbeitgeberseite fordere weiterhin einen abgesenkten Tarifvertrag, ohne ausreichende strategische Perspektiven aufzuzeigen, sagte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi, Marcel Schäuble, am Mittwoch nach den Gesprächen in Frankfurt. In der noch nicht terminierten dritten Runde erwarte man ein tragfähiges Konzept für die Zukunft des Warenhauses und ein verhandlungsfähiges Angebot für die rund 17.400 verbliebenen Beschäftigten.