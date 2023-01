Keine Asbest-Spuren nach Brand in Darmstädter Lagerhalle

Darmstadt (dpa/lhe) – . Nach dem Brand einer Lagerhalle in Darmstadt-Eberstadt haben die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr am Dienstag angedauert. Bisherige Untersuchungen zu einer möglichen Asbest-Belastung nach dem Brand vom Sonntag seien negativ ausgefallen, teilte ein Sprecher der Stadt Darmstadt am Dienstag mit. Den Angaben zufolge waren Proben an einer Kita und einer Schule in der Umgebung der Lagerhalle für Altpapier genommen worden.