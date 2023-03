Keine Einigung für Uniklinikum: Streikaufruf für Montag

Die Geschäftsführung verschickte einen Brief an die Beschäftigten, in dem sie bat, die Versorgung der Patienten nicht aus den Augen zu verlieren. In dem Schreiben ist von einem fünftägigen Streik die Rede. Die Verhandlungen seien konstruktiv gewesen, eine Lösung müsse aber „verantwortbar getragen werden können“. Regelungen, die in Frankfurt getroffen worden seien, könnten Vorbild sein, aber nicht einfach übernommen werden.