Keine Förderung für Selbsthilfekontaktstelle auf Landesebene

Die sozialpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Petra Heimer, nannte es bedauerlich, dass die Landesregierung diesen Weg nicht gehen wolle, obwohl die Finanzierung weitgehend von den Krankenkassen getragen würde. „Es ist mal wieder eine vertane Chance das Ehrenamt in Hessen tatsächlich wirkungsvoll mit Hauptamt zu unterstützen“, erklärte Heimer. „Eine Landes-Selbsthilfekontaktstelle könnte das Leben vieler Menschen in Not erleichtern und schnell die passende Unterstützung vermitteln.“