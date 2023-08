Keine Hinweise auf rassistisches Motiv bei Schuss auf Mann

Zeugen hatten am frühen Abend des 20. Juni Schussgeräusche gemeldet und die Polizei alarmiert. In einem Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses im Hanauer Pioneer Park war dann laut Polizei der schwer verletzte 23-Jährige gefunden worden. Er schwebte nicht in Lebensgefahr und wurde in einem Krankenhaus behandelt. In der Nähe war auch die mutmaßliche Tatwaffe, eine Pistole, gefunden worden. Der 59-Jährige hatte sich auf der mutmaßlichen Flucht vom Tatort selbst verletzt, auch er wurde zunächst in einer Klinik behandelt.