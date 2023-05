Keine Interviews: Eintracht nach nächster Niederlage bedient

Sinsheim (dpa) - . Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat nach dem Bundesliga-Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim darauf verzichtet, seine Profis und Sportvorstand Markus Krösche für Interviews zur Verfügung zu stellen. Ein Sprecher des Clubs sagte am Samstag nach der 1:3-Niederlage, man habe keine Lust, sich wöchentlich zu wiederholen. Die Schlappe in Sinsheim war bereits das zehnte sieglose Bundesliga-Spiel in Serie, der Pokalfinalist ist längst aus den internationalen Rängen gerutscht.