Keiner muss draußen schlafen: Hilfe für Obdachlose im Winter

Um obdachlose Frauen in der bevorstehenden Winterzeit zu schützen, stehen für sie im „Zentrum für Frauen“ ab Mitte November Übernachtungsmöglichkeiten bereit. In der Einrichtung, in der nur Frauen arbeiten, können die Obdachlosen außerdem Beratungsangebote in Anspruch nehmen. Aktuell leben circa 250 Obdachlose in Frankfurt, davon fast 50 Frauen.