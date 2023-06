Kerber: Bin „entspannter“ als ich gedacht habe

Bad Homburg (dpa) - . Als junge Mutter hat die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin Angelique Kerber neue Seiten an sich entdeckt. „Ich bin ja nicht der geduldigste Mensch“, sagte die frühere Nummer eins der Tennis-Welt der Deutschen Presse-Agentur in Bad Homburg: „Aber was sich verändert hat, ist, dass ich tatsächlich diese Geduld habe oder gelernt habe, wirklich geduldig zu bleiben. Und dass ich tatsächlich entspannter bin, als ich gedacht habe.“