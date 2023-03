Kfz-Gewerbe startet mit vorsichtiger Zuversicht in 2023

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Das Kfz-Gewerbe in Hessen erwartet auch im laufenden Jahr schwierige Geschäfte. Das Autojahr 2022 habe zwar „endlich schwarze Zahlen gebracht“, bilanzierte der Präsident des Landesverbandes Hessen, Jürgen Karpinski, am Montag. Normalität sei für die Branche aber nicht in Sicht.