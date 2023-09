KI und Nachhaltigkeit: Neue Studiengänge zum Semesterstart

Anders als an den meisten Hochschulen in Hessen gibt es an der Frankfurter Goethe-Uni keine neuen Studiengänge zum Wintersemester. Weiterhin sehr gefragt sind vor allem Studiengänge in Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie, wie eine Sprecherin mitteilte. Bewerberzahlen für Lehramt an Realschulen und Grundschulen seien außerdem gestiegen, ebenso wie bei den Masterstudiengängen „Klinische Psychologie“ und „Psychotherapie“. An der Frankfurter University of Applied Sciences kann man ab Oktober erstmals Informatik dual studieren.