Kiloweise Drogen gefunden: Mehrere Verdächtige festgenommen

Kassel (dpa/lhe) - . Drogenfahnder haben nach mehrmonatigen Ermittlungen acht mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Spezialkräfte aus Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen hätten am Dienstag bei Durchsuchungen von Wohnungen und Geschäftsräumen in und um Kassel unter anderem rund 40 Kilogramm Drogen im Straßenverkaufswert von geschätzten 750.000 Euro, rund 29.000 Euro Bargeld und weitere Beweismittel gefunden. Das berichteten die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Kassel am Freitag. Fünf der Tatverdächtigen im Alter zwischen 34 und 42 Jahren kamen demnach in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauerten an.