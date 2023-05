Kind erstickt: Prozess gegen mutmaßliche Sektenführerin

Die Mutter soll ihren Sohn damals in die Obhut der Angeklagten gegeben haben. Die mutmaßliche Sekten-Chefin soll in dem Jungen eine „Reinkarnation Hitlers“ und als „von den Dunklen besessen“ angesehen haben. Ihr wird vorgeworfen, das Kind an einem Augusttag 1988 in einen Sack gesteckt und sich selbst überlassen zu haben. Der Vierjährige soll an seinem Erbrochenen erstickt sein. Jahrzehntelang waren Polizei und Staatsanwaltschaft von einem Unfall ausgegangen, bis Sektenaussteiger 2015 ein neues Licht auf den Fall warfen.