Kind nicht in Klinik eingewiesen: Sanitäter vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Sie sollen eine Zwölfjährige trotz Lebensgefahr nicht in ein Krankenhaus eingewiesen haben - nun stehen deswegen an diesem Dienstag (9.00 Uhr) zwei Rettungssanitäter vor dem Amtsgericht Frankfurt. Die Anklage legt den 48 und 49 Jahre alten Männern unterlassene Hilfeleistung zur Last.