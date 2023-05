Kind stürzt von Balkon: Polizei ermittelt gegen Elternteil

Kassel (dpa) - . Nach dem Sturz eines sechsjährigen Jungen aus dem fünften Stock eines Mehrfamilienhauses in Kassel ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen. Es werde eine Verletzung der Fürsorgepflicht geprüft, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Ermittelt werde gegen ein Elternteil. Ob es sich um die Mutter oder den Vater handle, werde nicht mitgeteilt. Das Kind war in der Nacht zum Samstag mutmaßlich aus 15 Metern Höhe vom Balkon gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Es musste notoperiert werden, im Laufe des Wochenendes stabilisierte sich sein Zustand. Die Hintergründe des Unfalls waren weiterhin unklar.