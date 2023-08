Kinder holen in Lerncamps Unterrichtsstoff auf

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Pauken statt Sommerferien: An rund 30 hessischen Schulstandorten holen derzeit Kinder und Jugendliche in Lerncamps Unterrichtsstoff auf. Damit sollen die Schülerinnen und Schüler auf das kommende Schuljahr oder Abschlussprüfungen vorbereitet werden, erklärte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) bei einem Besuch an einer Wiesbadener Schule am Donnerstag.