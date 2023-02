Kinder in Teich ertrunken: Trägt Ex-Bürgermeister Mitschuld?

Marburg (dpa/lhe) - . Der „tragische Unglücksfall“ begleite ihn sein ganzes Leben, sagte der ehemalige Bürgermeister von Neukirchen (Schwalm-Eder-Kreis), Klemens Olbrich (CDU), am Mittwoch vor dem Landgericht Marburg. Gut sechseinhalb Jahre ist es her, dass drei Geschwister in einem Dorfteich in der nordhessischen Stadt ertrunken sind. Jetzt muss sich Olbrich zum zweiten Mal vor Gericht der Frage stellen, ob er eine Mitschuld an dem Unglück trägt.