Kinder und Jugendliche sammeln Müll bei Aufräumaktion

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Mit einem doppelten Rekord haben sich hessische Schulen an der Aufräumaktion „Sauberhafter Schulweg“ beteiligt. Insgesamt 36.784 Schülerinnen und Schüler von 345 Schulen sammelten ausgestattet mit Handschuhen, Zangen und Müllbeuteln am Dienstag in der Nähe ihrer Schulen Müll, wie das hessische Umweltministerium mitteilte. Sowohl die Anzahl der teilnehmenden Schulen als auch die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war demnach so hoch wie noch nie. Im Jahr 2022 machten mehr als 32.000 Kinder und Jugendliche aus 306 Schulen mit.