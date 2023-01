Kinder von Balkon gestoßen: Prozess gegen Mutter beginnt

Saarbrücken (dpa) - . Vor dem Landgericht Saarbrücken beginnt an diesem Mittwoch (9.00 Uhr) der Prozess gegen eine Frau, die in Saarbrücken ihre beiden Kinder von einem Balkon geworfen haben soll. Die dreijährige Tochter war Ende Juli 2022 bei dem Sturz aus etwa fünf Metern ums Leben gekommen. Ihre einjährige Schwester und die Mutter, die anschließend selbst in die Tiefe sprang, überlebten. Die Familie wohnte im Main-Taunus-Kreis in Hessen und war zu Besuch bei den Großeltern im Saarland.