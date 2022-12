Kinderärzte belastet, Klose: „nehmen die Situation ernst“

Wiesbaden/Bad Homburg (dpa/lhe) - . Die Lage bei Kinderärzten und in Kinderkliniken hat sich noch nicht entspannt. „Wir nehmen die Situation sehr ernst“, sagte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) nach einen Treffen mit dem Vorsitzenden des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte Hessen, Ralf Moebus, über das das Ministerium am Freitag berichtete. „Die große Zahl an Erkrankungen aufgrund der Kombination aus dem aktuell grassierenden RS-Virus und der sich früher als gewöhnlich bemerkbar machenden Influenza-Welle treffen in den Praxen und Kliniken auf Personal, das nach fast drei Jahren Corona-Pandemie ohnehin besonders belastet ist“, sagte Klose.