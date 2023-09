Kinderarzt-Beratung per Video über die Feiertage

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Eltern mit kranken Kindern können über das lange Wochenende Anfang Oktober per Videosprechstunde Hilfe bekommen. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen bietet diesen Service erstmals von Samstag, den 30. September, bis Dienstag, den 3. Oktober, an, wie die KV am Montag ankündigte. Unter 0800 7237744 ist die Hotline dann täglich an diesen Tagen von 7 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.