Kindesmissbrauch: Poseck fordert IP-Adressen-Speicherung

Poseck ergänzte in einer Regierungserklärung zum Thema „Pakt für den Rechtsstaat: Versprochen - gehalten!“ in der letzten Plenarwoche vor der parlamentarischen Sommerpause: „Wir sind es den Kindern schuldig, dass wir dem Interesse an der Aufklärung dieser Verbrechen im Verhältnis zum Datenschutz einräumen.“ Laut einer Studie des Bundeskriminalamts (BKA) könnten nach Worten des Christdemokraten bei einer einmonatigen Speicherung von IP-Adressen weitaus mehr zunächst unaufgeklärte Taten doch noch aufgeklärt werden.