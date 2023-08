Kinoprogrammpreis für Frankfurter Filmtheater „Harmonie“

Weitere Hauptpreise, die mit jeweils 10.000 Euro dotiert sind, wurden für das beste Kinder- und Jugendprogramm an den „Lichtburg“-Filmpalast in Oberhausen überreicht und für das beste Kurzfilmprogramm an das „Studio-Filmtheater“ am Dreiecksplatz in Kiel. Für das beste Dokumentarfilmprogramm wurde das „Moviemento“-Kino in Berlin ausgezeichnet.