Kirche bietet „Segensorte zum Aufblühen“ und Heiraten

Neben Taufen und Hochzeitsjubiläen will die Kirche auch Trauungen am Himmelszelt möglich machen. Wenn mindestens einer der Eheleute evangelisch und das Paar standesamtlich verheiratet sei, könne jederzeit kirchlich getraut werden. Wem das zu spontan sei, könne vorab auch per Mail unter landesgartenschau@ekkw.de mit den Veranstaltern Kontakt aufnehmen. Mehr als 20 Anmeldungen für Hochzeiten und Ehejubiläen am Himmelszelt gibt es den Angaben zufolge bereits. Unter den Heiratswilligen ist auch ein junges Paar, das seine Trauung bei einer Verlosungsaktion gewonnen hatte.