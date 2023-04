Kirchen ziehen positive Bilanz der Gottesdienste im Netz

Limburg/Wiesbaden/Fulda (dpa/lhe) - . Nach drei Jahren Corona mit Lockdowns bewerten die Kirchen in Hessen die erzwungene Verlagerung ihres Wirkens ins kontaktlose Internet überwiegend positiv. „Insgesamt haben die digitalen Gottesdienste geradezu zu einer Kreativitätsexplosion geführt. Die Feiern wurden durch den digitalen Einsatz interaktiver, lebendiger und jünger“, erklärt etwa Pfarrer Volker Rahn von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem Abflauen der Pandemie setzen die Kirchen wieder auf traditionelle Gottesdienste, wollen aber vereinzelt auch an Übertragungen festhalten - dann meist als hybrides Format mit gestreamten Zusammenkünften in Präsenz.