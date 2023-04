Witzenhausen (dpa/lhe) - . Die Kirschblüte im Witzenhäuser Land hat begonnen. Auch in diesem Jahr werden in dem selbst ernannten „Kirschenland“ im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis wieder mehr als 100.000 Kirschbäume blühen. Das weiße Blütenmeer in einem der größten hessischen Anbaugebiete zieht alljährlich viele Besucher an. „Aktuell blühen die frühen Sorten“, sagte Charlotte Graulich vom Geo-Naturpark Frau-Holle-Land am Freitag. „Wenn es wärmer wird, wird die Blüte Anfang kommender Woche zunehmen.“ Die Vollblüte werde voraussichtlich bis zum 20. April erreicht.