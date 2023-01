Kita-Landeselternvertretung: Wahl im ersten Halbjahr 2023

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Wahl der Landeselternvertretung für Mütter und Väter von Kita-Kindern in Hessen soll bis Ende Juni vollzogen sein. Die Wahl werde auf jeden Fall in der ersten Jahreshälfte durchgeführt, sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden im hessischen Landtag. Die technischen Voraussetzungen für eine Wahlplattform müssten noch geschaffen werden. Die Vorbereitungen dafür liefen.