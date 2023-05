Klage gegen Land Hessen wegen Flüchtlingsverteilung

Gelnhausen (dpa/lhe) - . Mit einer Normenkontrollklage gegen das Land Hessen will der Main-Kinzig-Kreis gegen die seiner Ansicht nach ungerechte Verteilung von Geflüchteten vorgehen. Im Vergleich zu den Nachbarn Frankfurt und Offenbach sieht er sich unverhältnismäßig stark strapaziert. Einzelheiten zu der Klage, die an diesem Montag eingereicht werden soll, wollen Landrat Thorsten Stolz (SPD) und die Kreisspitze gemeinsam mit dem Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) bei einer Pressekonferenz (15.30 Uhr) im Main-Kinzig-Forum in Gelnhausen vorstellen.