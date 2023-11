Klebstoff aus Container ausgelaufen: Bundesstraße 3 gesperrt

Bensheim (dpa/lhe) - . Vor einem Firmengelände in Bensheim (Kreis Bergstraße) ist am Mittwoch Klebstoff ausgelaufen. Nach ersten Erkenntnissen war ein Gefahrgutcontainer beim Entladen umgefallen, wie die Polizei mitteilte. Der Klebstoff sei auf die Fahrbahn und den Gehweg gelaufen. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Bundesstraße 3 war in dem Bereich zunächst voll und später halbseitig gesperrt.