Kleinarbeit: Kampf gegen Verschwendung von Lebensmitteln

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Millionen Tonnen Lebensmittel landen jedes Jahr im Müll. Für das Jahr 2020 gab das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft die Abfallmenge mit etwa elf Millionen Tonnen an. Um noch genießbare Produkte zu retten und sie zu verteilen, engagieren sich Vereine und Initiativen in vielen Städten, darunter die Organisation Foodsharing. Die Mitglieder holen übrig gebliebene und aussortierte Waren bei Supermärkten oder Bäckereien ab. Die Verteilung läuft über Gruppen in sozialen Netzwerken oder offene Kühlschränke, an denen man sich ohne Anmeldung bedienen kann.