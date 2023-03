„Kleine Delle“: Darmstadt erlebt schwierigste Saisonphase

„Im Spiel mit dem Ball waren wir sehr fahrig, in den Zweikampfsituationen hatten wir keine Klarheit“, kritisierte Lieberknecht. Der Traumstart in das Jahr 2023 mit vier Siegen aus vier Ligaspielen ist jedenfalls längst verpufft. Auf der Alm in Bielefeld lag es aus Sicht des Trainers auch an der mangelnden Konsequenz. „Nach unserer 1:0-Führung war die Arminia kurz geschockt. In dieser Phase lassen wir das 2:0 liegen und die Arminia dadurch am Leben. Sie sind dann besser reingekommen und gewinnen durch ein Standard- sowie ein Sensationstor“, beschrieb Lieberknecht.