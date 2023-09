Kleine Personalprobleme bei Eintracht vor Köln-Spiel

Frankfurt/Main (dpa) - . Eintracht Frankfurt muss im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln neben Stürmerstar Randal Kolo Muani auch auf den gesperrten Ansgar Knauff und den verletzten Kristijan Jakic verzichten. Dafür kehrt Kapitän Sebastian Rode für die Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in den Kader zurück. Dies kündigte Trainer Dino Toppmöller am Freitag an.