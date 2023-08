Kleinkind nach Fenstersturz lebensgefährlich verletzt

Offenbach (dpa/lhe) - . Ein Kleinkind ist in Offenbach aus einem Fenster gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Mutter des Kindes zum Zeitpunkt des Sturzes in der Nacht zum Samstag nicht in der Wohnung. Die Beamten gehen nach eigenen Angaben derzeit von einem Unfall aus.