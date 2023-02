Kleintransporter fängt auf Autobahn Feuer

Hattenbach (dpa/lhe) - . Ein Kleintransporter ist auf der Autobahn 7 im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Brand geraten und hat eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Nord ausgelöst. Der 39-jährige Fahrer des Kleintransporters habe sich unverletzt aus dem Wagen befreien können, teilte die Polizei in der Nacht zum Freitag mit. Eine Fahrspur wurde beschädigt, sagte ein Sprecher der Polizei. Die anderen Spuren konnten wieder freigegeben werden. Die Brandursache war zunächst unklar.