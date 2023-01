Klimaaktivist scheitert mit Eilantrag gegen Räumung

Da die nicht angemeldete Versammlung der Aktivistinnen und Aktivisten in einem Gebiet stattgefunden habe, das aufgrund des Hessischen Waldgesetzes wegen der anstehenden Rodungsarbeiten gesperrt worden war, liege eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit vor, hieß es in der Mitteilung des Gerichts. Und: Die Aktivisten müssten nach dem Versammlungsgesetz das Areal sofort verlassen. Gegen den Beschluss kann innerhalb von zwei Wochen Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel eingelegt werden.