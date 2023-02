Klimaaktivisten protestieren mit Kunstaktion

Wiesbaden (dpa/lhe) – . Mit dunkler Kleidung und einem Trauermarsch haben Aktivisten von Fridays for Future am Freitag in Wiesbaden eine symbolische Beerdigung der Besetzung in Lützerath und dem Fechenheimer Wald abgehalten. Die politische Kunstaktion mit rund 80 Teilnehmern sei friedlich verlaufen, teilte die Polizei am Nachmittag mit.