Klimaaktivistin legt Verkehr lahm: Prozess wegen Nötigung

Die Tat ereignete sich im Oktober 2021 auf der Autobahn 661 in der Nähe von Frankfurt-Oberrad, wo sich die Angeklagte von einer Fußgängerbrücke auf die Fahrbahn abgeseilt hatte. Weil sie sich zunächst geweigert hatte, Namen und Adresse bekanntzugeben, wurde sie für fünf Wochen in Untersuchungshaft genommen. Das Gericht will den Fall an einem Verhandlungstag abschließen.