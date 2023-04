Klimaaktivistinnen kämpfen nach Abseilaktion gegen Strafe

Frankfurt/Gießen (dpa/lhe) - . Nach einer Abseilaktion auf der A3 in der Nähe von Hofheim kämpfen zwei jeweils 23 Jahre alte Frauen gegen eine Verurteilung zu sieben Monaten Bewährungsstrafe. Das Landgericht Frankfurt verhandelt heute gegen die Aktivistinnen aus Gießen in der Berufungsinstanz wegen Nötigung. Die Abseilaktion ereignete sich im Oktober 2020 als Protest gegen den Autobahnbau im Dannenröder Forst in Oberhessen.