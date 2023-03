Klinikärzte auch in Hessen zu Warnstreiks aufgerufen

Frankfurt (dpa/lhe) - . Im Tarifstreit um mehr Geld für die Ärztinnen und Ärzte von kommunalen Kliniken will die Gewerkschaft Marburger Bund auch in Hessen den Druck erhöhen. „Die kommunalen Arbeitgeber lassen uns keine andere Wahl mehr“, sagte Christian Schwark, Landesverbandsvorsitzender des Marburger Bundes Hessen, am Montag in Frankfurt. In zwei Verhandlungsrunden habe die Arbeitgeberseite „keinerlei Angebot gemacht“. Deswegen seien nun Ärztinnen und Ärzte der kommunalen Kliniken in Hessen für diesen Donnerstag (30. März) zum bundesweiten Warnstreik aufgerufen, eine zentrale Kundgebung ist am gleichen Tag in München geplant.