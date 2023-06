Klinikdirektor für weniger Notaufnahmen in Ballungszentren

Darüber hinaus könnte man Patienten, deren Probleme schon länger andauern und nicht akut sind, auch bitten, am nächsten Tag oder in der nächsten Woche den Hausarzt, einen Facharzt oder ein kleineres Krankenhaus aufzusuchen, schlägt Graf vor. Am gemeinsamen Tresen ginge es also zunächst um die „medizinisch fundierte Inaugenscheinnahme“ der Patienten, die spontan selbst in die Notaufnahme kommen - laut Graf im Uniklinikum etwa zwei Drittel.