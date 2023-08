Klopp nach Sieg zufrieden mit Liverpools Verfassung

Preston (dpa) - . Trainer Jürgen Klopp sieht den FC Liverpool nach dem Sieg gegen den SV Darmstadt 98 im letzten Test vor dem Start in die Premier League auf einem guten Weg. „Ich bin sehr glücklich mit unserer physischen Verfassung, wir haben frisch ausgesehen, wirklich gut“, sagte Klopp am Montagabend nach dem 3:1 (2:1) gegen den Bundesliga-Aufsteiger. „In den kommenden fünf oder sechs Tagen müssen wir eine Formation für das Chelsea-Spiel finden. Nicht für die ganze Saison. Dann sehen wir weiter.“ Für den Traditionsverein beginnt die Fußball-Saison in Englands höchster Spielklasse am Sonntag mit dem Auswärtsspiel an der Stamford Bridge.