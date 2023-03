Knapp 18 Milliarden Euro Corona-Wirtschaftshilfen für Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Bund und das Land haben hessische Unternehmen und Soloselbstständige in der Corona-Pandemie mit insgesamt 17,8 Milliarden Euro an Wirtschaftshilfen unterstützt. „Die Folgen des Lockdowns und der strengen Corona-Regeln, die für viele Branchen einem zeitweiligen Berufsverbot gleichkamen, waren außergewöhnlich und existenzbedrohend“, erklärten Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden. „Die staatlichen Hilfsprogramme waren aber wirksam.“