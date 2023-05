Knapp 20 Prozent mehr Einbürgerungen in Hessen 2022

Wiesbaden (dpa/lhe) - . 14.505 Menschen sind im vergangenen Jahr in Hessen eingebürgert worden - dies ist eine Zunahme von knapp 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das teilte das Statistische Landesamt Hessen am Mittwoch in Wiesbaden mit. Den größten Anteil neuer Bürgerinnen und Bürger machen dabei Personen syrischer Herkunft aus. Rund 20 Prozent, oder 2795 Syrerinnen und Syrer sind im vergangenen Jahr eingebürgert worden.