Knapp 30 Prozent des Einkommens für Miete

Hessenweit am höchsten war die durchschnittliche Mietbelastung in Wiesbaden, Darmstadt und Offenbach. In diesen drei Kommunen lag die Quote durchschnittliche bei 32,1 Prozent des Einkommens, die Bruttokaltmiete betrug pro Quadratmeter 10,70 Euro, wie das Landesamt mitteilte. In Frankfurt hätten Mieterinnen und Mieter mit 11,60 Euro zwar landesweit die höchste Bruttokaltmiete je Quadratmeter gezahlt, die Mietbelastung sei wegen der höheren Haushaltsnettoeinkommen jedoch mit 30,6 Prozent etwas geringer gewesen.