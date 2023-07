Knochenfund aus der Donau ausgewertet

Straubing (dpa/lby) - . Nach dem Knochenfund in der Donau im Landkreis Straubing-Bogen gehen die Behörden davon aus, dass es sich um Knochen eines Mannes und einer Frau handelt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde bei der rechtsmedizinischen Untersuchung eines Oberschenkelknochens männliche DNA festgestellt. An einem Schädel sei zwar keine DNA nachweisbar gewesen, jedoch gingen die Fachleute davon aus, dass es sich eher um einen weiblichen Schädelknochen handelte, sagte eine Polizeisprecherin.